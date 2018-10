Deel dit artikel:













Vrouw weer betrapt zonder rijbewijs

Een 52-jarige vrouw uit Middelburg is gistermiddag voor de tweede keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Dat werd ontdekt bij een controle op de Turfkaai in Middelburg waarbij ook aan het licht kwam dat de APK van haar auto verlopen was.

Een politieagent controleert het rijbewijs en kentekenbewijs van een automobilist (archief). (foto: ANP) De vrouw heeft te verstaan gekregen dat als ze nog eens wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs dat dan haar auto in beslag zal worden genomen. Ze kwam nu weg met een bekeuring.