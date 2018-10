Deel dit artikel:













Inzamelingsactie moet Goes kunstwerk van de sloop te redden

De actie om het wandreliëf in de hal van het oude GAK-gebouw in Goes te redden, gaat een nieuwe fase in. Gisteren begon een crowdfundactie om geld op te halen zodat het kunstwerk van de muur kan worden gehaald. Volgens de organisatoren is er haast bij, omdat het gebouw over een paar maanden gesloopt wordt.

De verborgen schat van het GAK-gebouw (foto: Facebook) Het kunstwerk, een keramisch wandreliëf van Elsa Westland uit 1979, is op een muur in de centrale hal van het oude GAK-gebouw gemetseld. Het reliëf is 3,5 meter hoog en 4,5 meter breed. Het gebouw staat al jaren leeg en wordt begin 2019 gesloopt. Magdaleen van Eersel wil graag dat het kunstwerk van haar moeder behouden blijft Een eerdere poging om een nieuwe plek voor het wandreliëf te vinden, liep op niets uit. Magdaleen van Eersel, dochter van de kunstenares, is nu een crowdfundingsactie begonnen om het kunstwerk in ieder geval van de muur te halen zodat het opgeslagen kan worden. Van Eersel hoopt tienduizend euro in te kunnen zamelen. 'Het verdient een nieuwe toekomst' "Het is een heel specialistisch werk", vertelt ze. "De aannemer gaat er dan met slijptollen achter. Het kunstwerk bestaat uit grote tegels die aan elkaar zijn gevoegd. Als je die voegen weghaalt, kan je de tegels loskrijgen." Onlangs schaarde Erfgoedvereniging Heemschut Bond zich achter de actie. "Het werk is pakkend en krachtig, maar overschreeuwt niet", schreven onderzoekers. Volgens hen is de kunsthistorische waarde groot en verdient het werk 'een nieuwe toekomst'. De erfgoedvereniging zegt het lokale initiatief dan ook met raad en daad te ondersteunen.