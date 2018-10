Liever naar België of Walcheren dan les in West-Zeeuws-Vlaanderen

Uit een rondgang langs Vlaamse en Walcherse middelbare scholen blijkt dat het verlies aan leerlingen over de afgelopen jaren als volgt te verdelen valt:

- drie klassen zijn over de grens in Vlaanderen op school gegaan

- drie klassen zijn verdwenen door natuurlijke krimp

- drie klassen nemen tegenwoordig het fiets/voetveer naar Walcheren.

Leuker op Walcheren

Veel kinderen die dat laatste doen geven aan dat ze het leuker vinden op Walcheren: "Bij het Zwin in Oostburg ben ik wezen kijken maar toen ik in Vlissingen ging kijken vond ik het daar leuker." Een ander jongetje op de boot heeft weer een andere reden: "De sfeer en hoe de kinderen met je omgaan."

Eigenlijk kun je stellen dat het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te maken heeft met twee problemen. De eerste is de uitstroom naar België. Volgens bestuursvoorzitter Dirck van Bennekom, van de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, wordt die uitstroom vooral veroorzaakt door de goedkope kinderopvang. Kinderen gaan al op jonge leeftijd naar de opvang over de grens. "En ze stromen in bijna alle gevallen door naar het Vlaamse onderwijs en keren dus niet terug."

Bestuur wil verdere uitstroom tegengaan

Het verlies van leerlingen zet nog wel even door, zo is de verwachting. In ieder geval tot 2024. "We kunnen er niet ineens 12-jarigen bij maken. Dat heeft tijd nodig", aldus Van Bennekom. Het schoolbestuur legt nu de laatste hand aan een concreet plan van aanpak. Daarin komt onder meer een oplossing rondom de kinderopvang te staan, hoe het bestuur verdere uitstroom naar Walcheren en Vlaanderen willen tegengaan en hoe het onderwijs ingericht wordt de komende jaren. In november moet dit plan gepresenteerd worden.