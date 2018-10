Deel dit artikel:













Politie behandelt geen aangiftes meer op politiebureaus in Hulst en Sluis

Op de politiebureaus in Hulst en Sluis kan vanaf 1 november geen aangifte meer worden gedaan. Mensen kunnen aangifte doen via internet of telefoon of - na een overval, roof of inbraak - direct ter plekke. Volgens de politie komt dit de service van de politie ten goede, omdat agenten niet op het bureau hoeven te zitten wachten, maar op straat aanwezig zijn.

Het politiebureau in Oostburg. (foto: Google Maps) De politiebureaus aan de Van der Maelstedeweg in Hulst en aan de Trageldam in Oostburg zijn de eerste bureaus in Zeeland die gesloten worden voor publiek. De posten blijven wel beschikbaar als werkplek voor de lokale agenten. Teamchef Eric Nagelkerke noemt het zonde dat politieagenten op een bureau zitten te wachten. Die tijd kunnen ze beter gebruiken om de straat op te gaan. "De ervaringen in Hulst en Sluis - de bureaus waren al enige tijd beperkt open - leren ons dat het publiek ons goed weet te vinden en ons niet per se op een politiebureau wil ontmoeten." 3D-aangifte in Terneuzen Zeeuws-Vlamingen kunnen nog wel terecht op het politiebureau in Terneuzen voor een 3D-aangifte. De aangifte wordt dan vanuit een call center door een politiemedewerker live met een videoscherm opgenomen. Als de situatie er om vraagt, dan kan een 'normale' aangifte op het bureau in Terneuzen ingepland worden.