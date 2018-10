Goese verzekeraar gaat veiligheidspark bouwen

ZLM Verzekeringen in Goes (foto: ZLM )

De verzekeraar heeft onlangs de grond tussen de Gamma en het huidige kantoor aangekocht, een stuk grond van ruim 9.000 vierkante meter. Het grootste deel van het perceel is bedoeld voor de realisatie van het zogenoemde veiligheidspark.

Eigen trainingslocatie

"Preventie is één van onze strategische pijlers, daaronder vallen ook die verkeerstrainingen. Nu zijn we voor zulke trainingen aangewezen op parkeerplaatsen zoals bij de Zeelandhallen of bij het voetbalstadion van Willem II in Tilburg," zegt ZLM-directeur Marinus Schroevers. "Met een eigen park kunnen wij onze klanten veel beter ontvangen, dan nu vaak het geval is." Ook wordt het veiligheidspark geschikt gemaakt om schoolkinderen te ontvangen en verkeerslessen aan te geven.

Voor de precieze plannen voor gebied, inclusief alle vergunningen, trekt de verzekeraar uit Goes drie jaar uit. Schroevers: "Ik verwacht dat pas na 2021 echt iets te zien zal zijn."