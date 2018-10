Jan Raas laat van zich horen in boekenweekgeschenk

Jan Raas in Tour de France van 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Oud-hoofdredacteur van het AD en sportjournalist Peter de Jonge heeft onlangs uitgebreid met Jan Raas gesproken. Na het plotselinge vertrek als baas van de Rabobank-wielerploeg in 2003 stond de inwoner van 's-Heerenhoek de media niet tot nauwelijks te woord.

In de bundel, zo stelt de organisatie van het Week van het Zeeuwse Boek, is Raas openhartig over zijn vastberadenheid en twijfels als amateurwielrenner. Ook vertelt hij hoe hij zijn sterkste wapens - de sprints en solo's in de slotkilometers - verder ontwikkelde tussen de plaatsnaamborden in de Zak van Zuid-Beveland. Of hij in de bundel iets zegt over het vertrek bij Rabobank - en daarmee uit de wielersport - is niet bekend.

Week van het Zeeuwse Boek

Van 31 oktober tot 11 november is de bundel van Van Raas tot Rico het boekengeschenk voor mensen die minstens 15 euro besteden in een deelnemende Zeeuwse boekhandel. Het boek is ook los te koop.

