Vervuilde grond bij bouwterrein Nieuwe Sluis; tegenvaller van miljoenen euro's

Schependijk (foto: Google Maps)

Het gaat om een terrein aan de Schependijk, dat wordt afgegraven om plaats te maken voor een grote, nieuwe zeesluis. Bekend was al dat de oppervlakte vervuild was maar nu blijkt ook de grond daaronder verontreinigd, op een diepte van twee tot vier en een halve meter.

Shell-depot

Het gaat om een olievervuiling, vermoedelijk veroorzaakt door een oud Shell-depot, dat daar vroeger stond. In totaal moet nu 25.000 kubieke meter aan de Schependijk worden afgegraven. De kosten voor de extra verontreiniging komen voor rekening van de opdrachtgever van de zeesluis; de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en niet voor de uitvoerder van het project; aannemerscombinatie Sassevaart.

Terneuzen krijgt een nieuwe zeesluis (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld is gemoeid met de nieuwe vervuiling. "Maar het gaat om een bedrag met zes nullen", aldus woordvoerder Harm Verbeek van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Volgens hem vormt dit extra bedrag vooralsnog geen probleem voor de opdrachtgever, omdat er een pot is voor dit soort tegenvallers.