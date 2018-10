Hotel De Kamperduinen tot voorjaar dicht

"Er is geen wellness meer. Er is geen restaurant meer en de rook is hardnekkig geweest", zegt Amadore-directeur Christina Elenbaas-Acda. "Sinds het sein brand meester is gegeven zijn we met man en macht bezig om zo snel mogelijk open te gaan maar we moeten realistisch zijn." Hoeveel de schade daadwerkelijk is durft Elenbaas-Acda niet te zeggen, maar het zou wel eens in de miljoenen kunnen lopen.

In het hotel werken zo'n veertig mensen. Ook zij kunnen tot het voorjaar niet terecht op hun werkplek. Elenbaas-Acda: "De Kamperduinen is onderdeel van de Amadoregroep. We proberen dus onze werknemers op andere locaties in te zetten."

Vakantie in Zeeland

Voor de hotelgasten lost het bedrijf het probleem hetzelfde op: voor alle mensen die gereserveerd hebben wordt een kamer gezocht bij een ander hotel van Amadore. "Iedere kamer zal gebruikt worden zodat onze gasten gewoon hun vakantie in Zeeland voort kunnen zetten."

Brand verwoest saunagedeelte in hotel De Kemperduinen (foto: HV Zeeland)

Voor Christina Elenbaas-Acda en haar personeel is het een heftige periode. "Er is genoeg gehuild, echt waar, maar we hebben meteen de schouders eronder gezet om straks een nieuwe start te maken. Want die komt er. Het liefst zo snel mogelijk."

