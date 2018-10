Deel dit artikel:













Streefbedrag bereikt, maar Zeeuwse actie voor Sidney loopt nog door

Stomverbaasd is Jasmijn Honkoop uit Ellewoutsdijk over de impact van haar inzamelingsactie voor de Groningse student Sidney Ruiter. Het streefbedrag van 10.000 euro is namelijk binnen. De actie loopt in ieder geval nog tot morgen door.

Sidney Ruiter na afloop van de uitspraak afgelopen vrijdag. (foto: RTV Noord) De 22-jarige Sidney Ruiter raakte vorig jaar verlamd na een schietpartij in Groningen. Afgelopen vrijdag werd de schutter door de rechtbank veroordeeld. Jasmijn Honkoop was getroffen door het verhaal van Sidney, maar zocht tevergeefs op het internet naar initiatieven om de student te helpen. Honkoop: "Ik kwam alleen maar een hoop woede richting de dader tegen. Die boosheid en verontwaardiging snap ik heel goed, maar daar heeft Sidney niks aan." Dus begon ze zelf een crowdfundingsactie. Sidney Ruiter (toen 21) fietste vorig jaar oktober vanuit de Groningse binnenstad naar zijn huis. Tijdens zijn fietstocht werd hij aangesproken door drie mannen. Toen hij stopte, werd hij door de mannen aangevallen en in zijn lies geschoten. De student rende weg en werd nog vier keer beschoten, twee kogels raakten hem in zijn rug. Ogenschijnlijk was hij een willekeurig slachtoffer. Hij raakte door de aanval blijvend verlamd. De schutter werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Doneren kan via GoFundMe en Doneeractie.nl. Sidney Ruiter liet eerder vandaag bij RTV Noord weten overdonderd te zijn door de actie en noemt het initiatief van Honkoop 'heel erg lief'. Lees ook: Jasmijn uit Ellewoutsdijk start doneeractie voor neergeschoten Sidney uit Groningen