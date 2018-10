Glorietijden herdacht bij jubileum Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen

Zo'n 250 belangstellenden kwamen af op de jubileumdag en onder de ruim honderd toerfietsers was ook een aantal renners die via de Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen het profwielrennen haalden. Patrick van Passel was prof in 1986 en 1987 en vindt dat hij veel aan de vereniging te danken heeft. "We hadden een mooi programma. Ik kon de grote klassiekers rijden in zowel België als in Nederland. Daar heb ik goede prestaties geleverd en dan kom je ook in beeld voor een profcarrière."

Voor Davy Dubbeldam was de vereniging meer dan alleen een springplank richting de profs. "De vereniging heeft heel veel voor me betekend. Ik ben op mijn vijftiende begonnen bij de nieuwelingen en heb uit die begintijd heel veel vriendschappen overgehouden."

Op sterven na dood

De vereniging heeft het 50-jarig jubileum gehaald, maar vanzelfsprekend was dat zeker niet. In de tijd dat Brian van Goethem uit Philippine er begin deze eeuw werd opgeleid ging het al bergafwaarts en Van Goethem vertrok dan ook naar België. Lang zag het er naar uit dat de vereniging zou ophouden te bestaan.

Sinds twee jaar is de weg omhoog weer ingeslagen. "Dat komt vooral door de inzet van de nieuwe voorzitter Edwald Martijn", weet Henk Remijnsen uit Terneuzen, die alles van de wielervereniging weet. "Er komen nu weer wat nieuwe leden bij en er zijn nieuwe sponsoren. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst."

Remijnsen heeft genoten van de grote opkomst bij de vijftigste verjaardag van de club. "Je ziet dat veel mensen de vereniging nog een warm hart toedragen." Ook Wim de Waal, prof in de jaren '70 heeft een mooi weekend gehad. "Ik moest af en toe wel goed kijken wie het nou allemaal zijn. Het is natuurlijk lang geleden. Maar het was heel leuk."