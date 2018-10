Deel dit artikel:













Gewonde bij schietpartij in Middelburg

De politie is in Middelburg een onderzoek gestart naar een mogelijke schietpartij. De politie kwam aan het einde van de middag in actie na een melding van een schietincident in een woning aan de Westerscheldestraat.

Onderzoek in de Westerscheldestraat in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Rond 17.00 uur werd in de Radenhove, op zo'n twee kilometer afstand van deze woning, een gewonde man aangetroffen. Het onderzoek van de politie richt zich in die straat op een personenauto. Mogelijk zou het slachtoffer in deze auto hebben gezeten. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.