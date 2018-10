Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gewond na schietpartij in Middelburg

Het onderzoek naar een schietpartij in een woning aan de Westerscheldestraat in Middelburg is nog in volle gang. Bij die schietpartij raakte een man gewond. De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden.

De gewonde man werd rond 17.00 uur in de Radenhove, op zo'n twee kilometer afstand van de woning, aangetroffen. Het onderzoek van de politie richtte zich in die straat op een personenauto. Het slachtoffer zou in deze auto hebben gezeten. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Schietpartij in Middelburg (foto: HV Zeeland) De politie verwacht in de loop van dinsdagmorgen met meer details naar buiten te kunnen komen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.