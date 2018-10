Marina Beach wil afgeschermd en bewaakt deel voor arbeidsmigranten

De arbeidsmigranten zouden gehuisvest worden in dezelfde chalets (stacaravans) als waar in 2016 vluchtelingen verbleven. Er zouden maximaal twee buitenlandse werknemers per chalet worden toegestaan. Volgens Henk Siersema die heeft bemiddeld in het conflict tussen de gemeente, Oostappen Groep en de bungaloweigenaren, was die laatste groep 'de horzel' waardoor het plan het nooit heeft gehaald. "Die hadden een behoorlijke stem in het kapittel."

Volgens hem betekent dit niet dat het plan nu definitief van de baan is. "Een uur met elkaar aan tafel zitten en het probleem is opgelost", zegt Siersema. Het is volgens hem een kwestie van geven en nemen van alle partijen, "Het vraagt een flexibele houding van twee kanten. Zowel van de gemeente als de Oostappen Groep."

Rechtszaak

De vereniging van bungaloweigenaren drong er al langer op aan bij de gemeente om op basis van het bestemmingsplan op te treden tegen de massale huisvesting van arbeidsmigranten op het park. Want het bestemmingsplan staat permanente bewoning niet toe. De gemeente Terneuzen trad na herhaald verzoek van de bungaloweigenaren op en dreigde de Oostappen Groep een dwangsom op te leggen. Uiteindelijk stapte de gemeente naar de rechter, die de gemeente afgelopen vrijdag in het gelijk stelde. Morgen (dinsdag) moeten de arbeidsmigranten het park hebben verlaten.

Onbekend

Of en hoeveel arbeidsmigranten het park al hebben verlaten is niet bekend. Parkmanager Peter Groeneveld zegt het niet te weten, omdat hij vandaag vooral druk bezig is met het ontvangen van 150 nieuwe gasten, vanwege de herfstvakantie. Ook Jos Mennen, directeur van de Oostappen Groep zegt het niet te weten. Hij rekent erop dat iedereen vanavond vertrokken is.

Schrijnende situatie

Waar de buitenlandse werknemers naartoe gaan, is bij de Oostappen Groep niet bekend. Het gerucht dat de arbeidsmigranten op Belgische vakantieparken van de Oostappen Groep zouden worden ondergebracht is niet waar, volgens Mennen. Hij voegt er aan toe dat de kwestie "alleen maar verliezers kent".

Daar sluit Siersema zich bij aan. Hij vindt het een 'schrijnende' situatie dat de 270 arbeidsmigranten nu niet weten waar ze aan toe zijn, maar hij blijft hoopvol. Op de vraag of er volgend jaar toeristen of arbeidsmigranten verblijven in de blauwe stacaravans is hij duidelijk: "Arbeidsmigranten".

