Proef met ontgassen van binnenvaartschepen in Terneuzen

Binnenvaartschip (foto: Cees van Vossen)

Binnenvaartschepen die een nieuwe lading krijgen zijn nogal eens geneigd om gas van een oude lading te lozen in de open lucht. Sinds deze zomer is dit 'varend ontgassen' verboden. Per 1 juli 2018 zijn schippers verplicht bij een speciale installatie te ontgassen. Tot nu toe moesten ze hiervoor naar Rotterdam of Antwerpen.

Proef met 15 binnenvaartschepen

Het opslagbedrijf heeft toestemming gekregen voor een proef met het ontgassen van vijftien lege binnenvaartschepen via zijn dampverwerkingsinstallatie in Terneuzen. Het bedrijf wil na de proef graag een volledige vergunning voor het ontgassen van zee- en binnenvaartschepen.

Lees ook: