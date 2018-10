Brainstormen in een oude caravan aan het water

De zogenoemde KantoorKaravaan is van Staatsbosbeheer en staat bij de haven van Bommenede. Alleen tijdens de Grevelingenweek (van 20 t/m 28 oktober) is er de mogelijkheid om te flexwerken met het uitzicht dat de boswachter bij Zonnemaire ook heeft. De KantoorKaravaan 'vergader-unit' is voorzien van zonnepanelen, wifi en uiteraard ontbreekt ook een koffiezet apparaat niet.

Geen storende collega's

Communicatiebureau 10uur uit Zierikzee beet vandaag het spits af. Met z'n vijven zaten een aantal medewerkers van het bedrijf twee uur te brainstormen over de strategie voor het aanstaande jaar. Arnoud Slagter, creatief directeur van 10uur: "Het is gewoon fijn even buiten je eigen kantoor te brainstormen zonder dat je gestoord wordt door een collega die even wat wil weten."