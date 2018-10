Met een verstandelijke beperking op reis: de Reis Shop regelt het

De Reis Shop is vorig jaar ontstaan omdat Hamelink merkte dat er op de werkvloer heel erg weinig tijd is om vakanties te organiseren. "In het verleden heb ik in het toerisme gewerkt, en ik werk ook als begeleider in Hulst. Door deze ervaringen te combineren kan ik het werk van de collega's uit handen nemen, zodat zij meer tijd hebben voor de zorg aan onze cliënten."

Graag op vakantie

"Net als ieder ander gaan de cliënten graag op vakantie", zegt Hamelink. "Maar je moet wel met een aantal dingen rekening houden. Zoals speciale bedden, geen drempels en douche-brancards. En voor het vervoer hebben we vaak een rolstoelbus nodig, om maar wat voorbeelden te noemen. "Er zijn bijvoorbeeld bungalowparken met aangepaste huisjes."

"We gaan vaak naar Brabant, vooral vanwege de pretparken. De Efteling is erg populair. En Nieuwvliet, aan de zee." Maar er zijn ook cliënten die verder weg gaan, zoals Werner. Die gaat naar Barcelona. "Hij is vorig jaar al geweest, maar kwam toen terecht in de rellen rond de afscheiding van de Catalaanse republiek. Hij was al in het stadion maar de wedstrijd werd uiteindelijk zonder publiek gespeeld. Hij mag zijn reis nu weer over doen."

En na de wedstrijd gaan we een cerveza drinken en kijken naar de Spaanse chica's." Werner, bewoner van Tragel

Werner gaat met een begeleider naar Barcelona, en Mireille heeft alles voor ze geregeld. "Het vervoer naar de luchthaven, een hotel, buskaartjes en tickets voor een voetbalwedstrijd van Barcelona." Want dat is Werner's grote liefde. "Ik heb een shirt en een trainingsjack van Barcelona, en dat doe ik dan aan", vertelt Werner. "Ik ben fan van Lionel Messi en heb ook een Argentijns shirt. En na de wedstrijd gaan we een cerveza drinken en kijken naar de Spaanse chica's."

Tragel Zorg

Tragel Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren. Tragel heeft ruim zeventig locaties in Zeeuws-Vlaanderen met ruim zevenhonderd werknemers.