Zeeland wordt wakker: Schietpartij Middelburg, de Kantoorkaravaan en Werner op weg naar Messi

Onderzoek in de Westerscheldestraat in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Schietpartij in Middelburg

Het onderzoek naar een schietpartij in een woning aan de Westerscheldestraat in Middelburg is nog in volle gang. Bij die schietpartij raakte een man gewond. De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden.

De plek waar Sidney Ruiter neergeschoten werd. (foto: ANP)

Streefbedrag gehaald

Stomverbaasd is Jasmijn Honkoop uit Ellewoutsdijk over de impact van haar inzamelingsactie voor de Groningse student Sidney Ruiter. Het streefbedrag van 10.000 euro is namelijk binnen.

De kantoorkaravaan aan het Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

Brainstormen bij Grevelingenmeer

Brainstormen doen bedrijven graag bij een grote hotelketen met veel luxe apparaten om je heen. Maar het kan nu ook in een simpele caravan van Staatsbosbeheer in de zogenoemde Kantoorkaravaan.

Werner is een tevreden klant van de reisshop. (foto: Omroep Zeeland)

Reizen via Tragel

Meer dan honderd bewoners en cliënten van Zorginstelling Tragel Zorg zijn op reis geweest via de Reis Shop van Tragel. Mireille Hamelink van de Reis Shop helpt mensen met een verstandelijke beperking aan een onbezorgde vakantie.

Herfst in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Het is vandaag bewolkt, heel af en toe komt ook de zon er even door en het blijft droog. Er waait een matige, op het water krachtige westelijke tot noordwestelijke wind en het wordt vanmiddag 14 of 15 graden.