Bakkersbedrijf Zeelandia breidt uit in Indonesië

Met een traditionele Indonesische ceremonie is de overname gevierd. (foto: Zeelandia)

Volledige zeggenschap, volledige opbrengst en een groeiende markt op het gebied van brood en banket vormden de redenen voor Zeelandia om het Indonesische bedrijf PT Prambanan Kencana over te nemen. De twee bedrijven werkten al veertig jaar samen in een 'joint venture'. Bij het bedrijf werken ongeveer 270 mensen.

'Mensen daar gaan steeds meer richting brood en banket'

Azië is voor Zeelandia een groeimarkt. "Je ziet dat mensen daar steeds meer richting het brood en banket gaan, dus daar zit een potentieel om te groeien", vertelt woordvoerder Ronald Panis. Behalve in Azië, is het bedrijf ook actief in Zuid-Amerika en Afrika. Zo opende Zeelandia in augustus nog een fabriek en kantoor in Tocancipá (Colombia) en een fabriek in Nairobi (Kenia).

De fabrieken in deze landen maken poedermixen, lossingsmiddelen en andere brood- en banketingrediënten. Zo'n overname of opening van een fabriek, kan ook werk opleveren voor de fabriek in Zierikzee. Panis: "Sommige producten zijn heel specifiek, die worden in Zierikzee gemaakt en dan geëxporteerd naar het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan amandelspijs."