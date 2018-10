Vrouw probeert sporen uit te wissen na schietpartij Middelburg

Onderzoek in een flat in de Westerscheldestraat na schietpartij. (foto: HV Zeeland)

De politie doet nog volop onderzoek naar de zaak en is vooral op zoek naar de bewoner van de woning aan de Westerscheldestraat vanwege zijn betrokkenheid bij de schietpartij. In de woning lagen een vuurwapen en verdovende middelen.

Middelburger gewond

De schietpartij vond gisteren om 16.10 uur plaats in een flatwoning aan de Westerscheldestraat in Middelburg. Bij de schietpartij raakte een 20-jarige man uit Middelburg gewond.

De gewonde man meldde zich waarschijnlijk rond 16.15 uur samen met een andere man bij het ziekenhuis in Vlissingen. Toen ze niet de hulp kregen die ze wilden hebben, vertrokken ze weer. De auto waarin ze reden werd later in Vlissingen leeg aangetroffen.

Onderzoek bij de auto in Radenhove (foto: HV Zeeland)

Vervolgens werd de 20-jarige man rond 17.00 uur in Middelburg gevonden in een andere auto, een grijze Ford Fiësta. Dat was in de Radenhove, zo'n twee kilometer van de woning waar de schietpartij had plaatsgevonden. De Middelburger is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Van de man die met hem bij het ziekenhuis was, ontbreekt nog ieder spoor.