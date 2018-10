Deel dit artikel:













Politie rolt hennepkwekerij met 300 planten op

In een woning aan de M.A. van de Puttestraat in Oost-Souburg is vanochtend een hennepkwekerij met ongeveer driehonderd planten gevonden. Er is niemand gearresteerd.

Ontdekte hennepkwekerij (archieffoto) (foto: Politie ) Agenten ontdekten in de woning drie kweekruimten met hennepplanten. Omdat er op een gevaarlijke, illegale manier stroom werd afgetapt, moest die eerst worden uitgeschakeld. Vervolgens heeft een gespecialiseerd ruimingsbedrijf de plantage ontmanteld. Het kweekmateriaal en de planten zijn vernietigd. Het elektriciteitsbedrijf doet aangifte van stroomdiefstal.