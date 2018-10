Waarom er een miniatuur van de nieuwe Terneuzense sluis is

Het nivelleersysteem van de sluis wordt getest. Dat is het systeem waarmee de sluis werkt om schepen van en naar Gent te laten varen. Arne van der Hout van Deltares legt uit: "We hebben de sluis 31 keer zo klein als in de werkelijkheid nagebouwd." Als de sluis wordt gebruikt, kijkt Deltares of de krachten op het schip dat erin ligt niet te groot worden. "Het gebeurt niet vaak dat er een sluis van deze omvang in Nederland wordt gebouwd", legt Van der Hout het bijzondere van het onderzoek uit. Opvallend is wel dat de opstelling ook voor het testen van het plan voor de sluis in IJmuiden is gebruikt.

Zout en zoet water

De sluis van Terneuzen ligt tussen het zoute Westerscheldewater en het zoete water in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Omdat zout water zwaarder is dan zoet water zorgt dat voor stromingsverschillen die moeilijk te berekenen zijn. Ook die stroming wordt nu bestudeerd met het schaalmodel. "We kunnen heel veel afzonderlijke componenten goed berekenen", aldus Van der Hout. Zo is te berekenen hoe snel de sluis vult en ledigt, maar is het ingewikkelder om dat weer met andere berekeningen te combineren zoals bijvoorbeeld welke krachten dat vullen op het schip uitoefenen. "Alle aspecten samen zijn vrij moeilijk in één rekenmodel te stoppen." Het schaalmodel biedt daarbij uitkomst.

De Nieuwe Sluis in cijfers -De sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed, 16,5 meter diep.

-De sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal.

-De sluis kost 934 miljoen euro. Nederland betaalt 190 miljoen mee, Europa betaalt 48 miljoen en de rest wordt betaald door België.

-Het hoogteverschil dat de sluis moet compenseren bereikt dagelijks een niveau van vier meter. In extreme gevallen kan dat vijf meter zijn.

-De bouw is in 2022 klaar.

'Ik lig er niet wakker van'

Wim Kortlever van Rijkswaterstaat ziet de onderzoeksresultaten met vertrouwen tegemoet. Kortlever: "We gaan pas naar een schaalmodel als we denken dat het goed zal gaan, want zo'n schaalmodel bouw je geen twee keer. Het zou kunnen dat er nog wat uit komt en dan moeten we op zoek naar oplossingen, maar ik lig er niet wakker van."

Alleen de sluis bij IJmuiden is straks een grotere sluis in Nederland. Een sluis van deze grote zorgt er volgens Kortlever voor dat krachten van bijvoorbeeld het water zich anders kunnen gaan gedragen. De eerste onderzoeksresultaten worden voor het eind van het jaar verwacht.