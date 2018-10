Deel dit artikel:













71-jarige fietser zwaargewond na botsing graafmachine

De identiteit van de fietser, die vanochtend zwaargewond is geraakt bij een aanrijding met een graafmachine bij Goes, is bekend. Het gaat om een 71-jarige man uit 's-Heer Arendskerke.

Het ongeluk gebeurde om 9.50 uur bij de kruising van de Verbartelweg met de Sinoutskerkseweg. De man reed daar op een toerfiets. Twee ambulanceteams en de traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De gewonde is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Onbekende identiteit In eerste instantie was de identiteit van de man onbekend. De politie riep mensen met informatie over de identiteit van de man op zich te melden. Iets na enen meldde de politie dat het om een 71-jarige man ging. De politie is op zoek naar getuigen en doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De weg is daarom enige tijd afgesloten geweest vanwege een sporenonderzoek en er zijn mensen verhoord.