Terneuzen wil illegale bewoning door arbeidsmigranten aanpakken

Het liefst doet de bewoonster van de Terneuzense volkswijk anoniem haar verhaal. Vlak bij haar woning staan twee huizen waar Poolse arbeidsmigranten wonen. Ieder huis telt ongeveer zes bewoners, allemaal mannen. "Ze zorgen vooral voor geluidsoverlast, zeker als ze bier hebben gedronken," zegt de bewoonster. Meerdere malen heeft ze al geklaagd: "Maar als ze hebben gedronken, vergeten ze wat ze hebben beloofd." De busjes die her en der in de straat staan geparkeerd vormen een andere bron van ergernis. Klagen bij de politie haalt volgens haar weinig uit.

Strenger handhaven

Oost-Europese arbeidsmigranten wonen verspreid over Terneuzense woonwijken en de binnenstad. Ze komen om te werken, maar kunnen overlast veroorzaken. Wethouder Frank van Hulle (stedelijke vernieuwing) is bekend met de problematiek en wil meer handhaven: "We gaan in de binnenstad wat strakker optreden tegen overlast en als er te veel mensen in één huis wonen gaan we gewoon optreden."

Twee arbeidsmigranten uit Polen die bij DOW werken en wonen in Sas van Gent. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de wethouder kon de wildgroei ontstaan, doordat de markt lang ongestoord z'n gang kon gaan. Huisjesmelkers stouwden huizen of appartementen vaak vol met Oost-Europeanen om zo veel mogelijk geld te verdienen. Het gaat vaak om groepen mannen van wisselende samenstelling. Dan kun je wachten op de overlast, aldus Van Hulle.

Maar arbeidsmigranten zijn broodnodig voor de economie, vindt hij. Hij wijst op de personeelstekorten in de bouw, de zorg, de glastuinbouw en andere sectoren. "Op het hoogtepunt van de bouw van de zeesluis zijn hier zo'n 900 arbeidsmigranten nodig".

Arbeidsmigranten wel laten werken, maar niet fatsoenlijk laten wonen. Dat is niet wat de gemeente voor ogen staat." Frank van Hulle, wethouder Terneuzen

''Arbeidsmigranten wel laten werken, maar niet fatsoenlijk laten wonen. Dat is niet wat de gemeente voor ogen staat. Daarom zijn we op zoek naar nieuw beleid," zegt Van Hulle, "om grote groepen te kunnen huisvesten." Maar daarvoor is vaak aanpassing van wet- en regelgeving nodig. Om straks zo'n 200 arbeidsmigranten te kunnen huisvesten op het Business Park Terneuzen - het voormalige Philipsterrein - moet wonen op een bedrijventerrein tijdelijk worden toegestaan.

Voorbeelden

Terneuzen hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, want in andere Nederlandse gemeenten heeft men al ervaring met het huisvesten van grotere groepen arbeidsmigranten. Van Hulle: "Binnenkort gaan we naar Steenbergen en Waalwijk om te zien hoe ze het daar doen."