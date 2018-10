Korporaal uit Hoek overleden na zwembadtraining

Defensie (foto: ANP)

Ruben was afgelopen vrijdag onwel geworden tijdens een oefening in het zwembad. De militair werd met spoed opgenomen in het het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar is hij zondagnacht door complicaties van het voorval overleden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek. Ook de net opgericht Inspectie Veiligheid Defensie is een onderzoek gestart.