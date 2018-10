Oostkerk gered: provincie lapt half miljoen bij

De monumentale kerk is januari vorig jaar dichtgegaan. De huidige eigenaar van het gebouw, de Protestantse gemeente Middelburg, kon het onderhoud van het gebouw niet langer betalen. De provincie had al eerder aangegeven geld uit te willen trekken voor de Oostkerk, maar heeft het nu formeel gemaakt.

De nieuwe eigenaar is de Stichting Monumenten Bezit. Die zal met de twee miljoen de koepelvormige kerk gaan restaureren. Het is de bedoeling dat er in de Oostkerk allerlei culturele activiteiten gaan plaatsvinden. Volgend jaar wordt er begonnen aan de opknapbeurt.

Lange tijd was de toekomst van de kerk onzeker. Er was niet voldoende geld om de kerk te restaureren en aan te passen aan de eisen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Eerdere belangstellenden, zoals de Vereniging Hendrick de Keyzer, trokken zich mede daarom terug.

Ook werd er nog een crowdfundingsactie opgezet om geld in te zamelen voor de kerk. 24 november is de overdracht van de protestantse kerk naar Stichting Monumenten Bezit.

De Oostkerk is de eerste kerk in Middelburg die speciaal voor de protestantse eredienst werd gebouwd. Aan de kerk is gebouwd van 1648 tot en met 1667. De vorm van de kerk is verwant aan die van de Marekerk in Leiden.

De kerk wordt beschouwd als het hoogtepunt van de classicistische barokke bouwstijl in Nederland. De Oostkerk is bijzonder, aangezien het al 450 jaar nagenoeg intact is gebleven. Geen bommen, geen blikseminslag en geen instortingen. Zelfs bij het bombardement van 17 mei 1940 sneuvelde enkel wat glas, terwijl rond de kerk hele huizen verwoest waren.

Wegens achterstallig onderhoud is op 8 januari 2017 na 350 jaar voorlopig de laatste kerkdienst gehouden in de Oostkerk. De Nationale Monumenten Organisatie wordt de nieuwe eigenaar van de kerk.