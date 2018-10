Weer nieuwe trainer voor Van Drongelen bij HSV

Weer nieuwe trainer Rick van Drongelen bij HSV (foto: Orange Pictures)

Van Drongelen werd in de zomer van 2017 door HSV overgenomen van Sparta Rotterdam. Dat gebeurde nadat de verdediger zich van zijn beste kant had laten zien in een oefenduel tussen beide clubs. De trainer van toen, Markus Gisdol, was na die wedstrijd erg gecharmeerd van Van Drongelen.

Gisdol werd in januari 2018 ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Zijn vervanger Bernd Hollerbach hield het zeven wedstrijden vol als trainer van Van Drongelen. Toen kreeg Titz de leiding. Onder hem degradeerde de club voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundelisga, het hoogste niveau van Duitsland.

Tegenvallende resultaten

Dat Titz nu de zak krijgt, heeft te maken met de tegenvallende resultaten in de Tweede Bundesliga. HSV, met Van Drongelen, staat op de vijfde plaats met twee punten minder dan 1. FC Köln.

Vrijdag zit Wolf voor het eerst op de bank. HSV speelt dan de uitwedstrijd tegen Magdeburg. Van Drongelen speelde tot nu in alle tien de competitiewedstrijden mee.