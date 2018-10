Waarom je lef moet hebben bij de opvang arbeidsmigranten

Wethouder Ronald Bakker (VVD) van Waalwijk is trots. Zijn gemeente is hèt voorbeeld in Noord-Brabant en daarbuiten als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. De wethouder moest wel wat overwinnen: "Angst, onzekerheid, onwetendheid. Je bent toch bang dat je iets gaat doen waarvan je de uitwerking niet kent. Maar als je je goed laat voorlichten en een beetje lef hebt, dan blijkt dat het allemaal wel meevalt."

Polenhotel

Het resultaat is het Labour Hotel Waalwijk, in de volksmond het 'Polenhotel' genoemd. Het ging nog maar in juni van dit jaar open. Twee- en vierpersoons studio's bieden er onderdak aan zo'n vierhonderd arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa. De locatie van LH Waalwijk is erg belangrijk benadrukt Bakker. Niet middenin een woonwijk, omdat dat te verstorend werkt voor de mensen die er al wonen. "Je krijgt dan toch een soort 'not in my backyard' effect. Maar ook niet zo ver van de bewoonde wereld dat de arbeidsmigranten in een soort isolement komen te wonen. Ook op nabijheid van het werk wordt goed gelet. De gemeente heeft aan de noordkant vestigingen van grote distributiebedrijven zoals Bol.com.

Wethouder Ronald Bakker (VVD) van Waalwijk (foto: Omroep Zeeland)

LH Waalwijk is gevestigd op een industrieterrein. Om wonen op die locatie voor elkaar te krijgen was aanpassing van de regelgeving nodig. Ook de wildgroei aan verhuur in woonwijken is aangepakt, anders was het dweilen met de kraan open. Ronald Bakker: "Wij hebben daar beleid voor gemaakt. Het is niet meer zo maar mogelijk om arbeidsmigranten te huisvesten in ieder huis in een woonwijk. We hebben dat op afstand en in aantal gelimiteerd."

Een woonunit in LH Waalwijk (foto: Omroep Zeeland)

In Waalwijk is nog een locatie (Wärtsilä) waar nog eens driehonderd arbeidsmigranten wonen, wat het totaal brengt op zevenhonderd. In de toekomst wil de Brabantse gemeente nog eens 2500 arbeidsmigranten huisvesten. Dat is het geschatte aantal arbeidsmigranten dat nu in de hele provincie Zeeland woont.

