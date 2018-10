'Enorme imagoschade door verwerpelijke Palestina-tweet van Vlissingse wethouder'

Vliegers op strand van Vlissingen (foto: Twitter Rens Reijnierse )

Wethouder Reijnierse (50PLUS) was afgelopen zaterdag aanwezig bij de manifestatie Vliegeren met ruimteCAESUUR op het Vlissingse strand. In een tweet sprak hij over een 'prachtige herfstdag in Vlissingen, geen wind, dus de vliegers vliegen niet. Project voor Palestina toch geslaagd'. De fractie van POV kwalificeert deze tweet als een verwerpelijke en openlijke steunbetuiging aan een antisemitisch kunstproject.

Met welgemeende excuses verwijderd

De tweet is vanmiddag door de wethouder verwijderd. Hij laat via een nieuwe tweet weten: "Mijn welgemeende excuses. Ik wilde mensen niet beledigen. Geen verdriet doen. Ik heb me nooit willen mengen in een conflict. Ik wilde alleen ondersteuning geven aan een kunstproject. Ik heb daarbij de link met vliegers die staan voor geweld niet gelegd."

Verwijderde tweet van 50PLUS-wethouder:

De tweet van Rens Reijnierse (foto: Rens Reijnierse)

Op foto's in de tweet zien POV-raadsleden vliegers met brandende voorwerpen en explosieven en nazisymbolen. "Wij vinden het onwenselijk dat gemeente Vlissingen onder het mom van een kunstproject onze stranden publiekelijk laat vervuilen en besmeuren door vliegers met nazi-symbolen en andere antisemitische uitingen."

Reactie gemeente Vlissingen: Het college van B&W Vlissingen heeft geen enkele band met het kunstproject bestaande uit vliegers - dat zaterdag 20 oktober op het Badstrand te zien was. Het project voor Palestina is van ruimteCAESUUR uit Middelburg. Afgelopen zaterdagmiddag zouden een twintigtal vliegers opgelaten worden. Het was windstil, waardoor de vliegers nauwelijks van de grond kwamen. Wethouder Rens Reijnierse was persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hij twitterde hierover. Hij besefte de politieke impact van dit kunstenaarsproject niet. Dit zorgde en zorgt voor enorm veel boze, verdrietige en verbaasde reacties. Ook naar het college toe. De wethouder heeft zijn welgemeende excuses op twitter aangeboden. Het is nooit zijn bedoeling geweest mensen te kwetsen. Het college betreurt de bestaande situatie.

In de aankondigingen voor het kunstproject verwees ruimteCAESUUR naar de recordpoging vliegeren in Gaza, in 2010 georganiseerd door een Palestijnse vluchtelingenorganisatie. "In 2018 gebruiken mensen in Gaza het vliegeren als een vrolijk politiek statement van protest, af en toe afgewisseld met een poging tot daadwerkelijk verzet." De initiatiefnemer doelt daarmee, in zijn ogen, op overtrokken berichten over vliegerterrorisme door Palestijnen.

Donderdag nieuwe poging

Omdat afgelopen zaterdag er nauwelijks wind stond, wil ruimteCAESUUR aanstaande donderdag een tweede poging wagen. Of dit doorgaat is nog onduidelijk. De initiatiefnemer van de kunstmanifestatie was nog niet bereikbaar voor een reactie.