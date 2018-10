Enquête: 'Massaal vertrek mariniers bij verhuizing kazerne'

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

De kazerneverhuizing leidt al lange tijd tot onrust. Mariniers willen hun sociale netwerk niet kwijt, vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend. In september liet staatssecretaris Barbara Visser doorschemeren dat "veel mariniers Defensie overwegen te verlaten" als ze in Zeeland gestationeerd worden.

Vertrekken

Het onderzoek naar de verhuisbereidheid laat nu de precieze cijfers zien. Op de stelling "Ik zal vertrekken bij operationele eenheden mariniers als ik in Vlissingen word geplaatst" reageert 68 procent van de ondervraagden bevestigend. 51 procent zegt dat ze het er zelfs 'helemaal mee eens' zijn, 17 procent zegt 'mee eens'. Slechts 16 procent is het er niet (9 procent) of helemaal niet mee eens (7 procent). De overige 16 procent heeft geen mening.



Duizend mariniers deden mee aan het onderzoek. Er is ook gevraagd wat Defensie moet doen om de mariniers te behouden. Van de 527 mariniers die de vraag beantwoordden, trapten 215 mannen een open deur in: het zou helpen als de kazerne in Doorn blijft. Ook de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn voor veel mariniers een probleem.

Mariniers oefenen op het Badstrand in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De uitstroom van mariniers is nu al hoog. In september van dit jaar waren inmiddels 157 mannen vertrokken, meer dan dan in heel 2017. In de cijfers die RTV Utrecht nu heeft gekregen, blijkt waarom: 71 procent geeft aan dat de verhuizing naar Vlissingen een reden is. Ter vergelijking: in 2015 speelde dat een stuk minder. Toen gaf 34 procent dat als reden op.



In de opgevraagde enquête vraagt Defensie ook aan de werknemers of ze denken aan ander werk. Maar liefst twee derde (68 procent) van de mariniers denkt erover om binnen of buiten Defensie iets anders te gaan doen. Defensiebreed is dat een stuk lager: 54 procent.

Tweede Kamer

Gesprekken tussen Defensie en de mariniers over hoe de kazerne eruit moet komen te zien, verlopen moeizaam. Als dat zo blijft, zit er een rechtszaak aan te komen. Tot begin volgend jaar gebeurt er niets op het kazerneterrein in Vlissingen, om zo geen onomkeerbare stappen te zetten.



Ook in de politiek zijn er veel vragen en twijfels over de verhuizing. Eerder dit jaar waren mariniers in Den Haag om praten over politici over de geplande verhuizing. "Het is een enorm aantal dat nu aangeeft niet te willen verhuizen naar Vlissingen. Het is ook het nachtmerriescenario van de korpscommandant. Dat lichtte hij maanden geleden al eens toe in Den Haag. En daar wordt eigenlijk al een tijdje om de hete brij heen gedraaid. Heeft Vlissingen nou direct te maken met die uitstroom. Nu blijkt uit deze cijfers dus dat dat zo is en daar zullen ze iets mee moeten in Den Haag", zegt RTV Utrecht-verslaggever Marco Geijtenbeek. Begin november vergadert de commissie Defensie in de Tweede Kamer over de kwestie.

