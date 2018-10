Deel dit artikel:













Woning in Hulst vol rook na keukenbrand Woning in Hulst vol rook na keukenbrand (foto: Google Maps)

In een woning aan de Tegelberglaan in Hulst heeft de keuken in brand gestaan. De brandweer rukte met rond 17.45 uur met twee voertuigen uit.

Snel na de melding bleek dat de brand met één blusvoertuig bestreden kon worden. De andere brandweerauto keerde terug naar de kazerne. Rond 18.00 uur was de brand onder controle. De brandweer ventileerde de woning, omdat er veel rook was.