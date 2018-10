'Sidney is overdonderd door massale inzameling'

Sidney Ruiter na afloop van de uitspraak afgelopen vrijdag. (foto: RTV Noord)

Schuurman is samen met Jasmijn Honkoop uit Ellewoutsdijk de actie begonnen. Daarvoor kenden ze elkaar niet. Via Facebook zijn ze met elkaar in contact gekomen en besloten toen een inzamelingsactie te starten. "Sidney leest alle reacties mee, het doet veel met hem", vertelt Schuurman in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Zijn grote droom is weer een beetje onafhankelijk zijn. Hij wil graag naar Amerika toe om een reis te maken. Dit zou een mooie eerste stap zijn."

Schuurman: Sidney wil reis naar Amerika maken

Ook Jasmijn Honkoop is aangenaam verrast. "Ik denk dat veel mensen -net als ik- er mismoedig van werden. Een tegengeluid doet goed." Ook al is inmiddels al het dubbele van het streefbedrag opgehaald, de inzamelingsactie blijft nog even staan. "Veel mensen hebben aangegeven: laat het nog even staan, we horen er pas nu van. De actie blijft nog even doorlopen, ik heb geen idee waar het eindigt."

