Miljoenen voor Zeeuwse boeren die willen innoveren

Voor Zeeuwse boeren is er 3,2 miljoen euro aan Europese subsidie beschikbaar. Dat maakte het dagelijks provinciebestuur vandaag bekend. Het geld is bedoeld voor innovatie en modernisering van de landbouw in Zeeland.

Trekker (foto: Piet Grim) De provincie vindt het belangrijk dat Zeeuwse boeren duurzamer werken. Door subsidie te verstrekken hoopt de provincie dat er minder giftige stoffen uit de landbouw vrijkomen. Dat moet een positief effect hebben op de kwaliteit van bodem, water en lucht. Het geld komt uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. Boeren kunnen van 5 november tot 1 maart volgend jaar hun ideeën indienen.