Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Hulst

Op de Van der Maelstedeweg in Hulst is vanavond een auto in vlammen opgegaan. Volgens HV Zeeland werden tankautospuiten uit Hulst en Vogelwaarde opgeroepen om te blussen.

Toen de brandweer arriveerde was de auto al voor een groot deel uitgebrand. Niemand raakte gewond. De straat is wel even door de politie afgezet. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.