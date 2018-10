Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Trailer schiet van vrachtwagen, sluis Terneuzen afgesloten geweest

Op één van de sluizen in Terneuzen is vanmiddag een trailer van een vrachtwagen losgeschoten. De sluis waar het ongeluk gebeurde is afgesloten geweest. Dat meldt HV Zeeland.

Rond 17.00 uur raakte de trailer -die geladen was met staal- de pilaren, vangrail en reling op de brug. De lading staal bleef op de trailer liggen. Het verkeer werd omgeleid over de andere brug. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.