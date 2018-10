Als het allemaal te eng wordt is het codewoord: mama!

Het veiligheidscentrum Zeeland in Vlissingen is dit weekend niet zo veilig. Een verlaten flat op het terrein genaamd 'The Living' was vroeger een ruimte waar medewerkers van een booreiland in de jaren 70 verbleven. "Perfect om zombies tot leven te laten komen", zegt organisator Maurice Hartman.

Iedereen die niet gegrepen wil worden krijgt een glow in the dark armbandje. " Maurice Hartman, organisator

Het klinkt allemaal eng, maar de bezoeker kan het zo eng maken als ie zelf wil. "Iedereen die bij de kassa aangeeft dat hij niet wil worden aangeraakt krijgt een glow in the dark armbandje zodat de acteurs weten dat ze die mensen niet mogen grijpen", zegt Hartman. "Daarnaast is het codewoord 'mama' als het allemaal te veel wordt. Daarmee geef je aan dat je wilt stoppen."

Zombies zitten dit weekend overal in een verlaten flat op het terrein van het Veiligheidscentrum Zeeland in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Om het evenement helemaal rond te krijgen is Hartman samen met zijn team een half jaar bezig geweest. Een vergelijking met een spookhuis vindt hij daarom niet gepast. "Een spookhuis zijn statische beelden en dan zit je in een karretje dat je rondrijdt en binnen twee minuten ben je er uit. Als het even tegenzit ben je hier drie kwartier tot een uur bezig en dan beloof ik iedereen die binnenkomt en 'The Living' overleeft, dat hij dat nooit meer willen meemaken", aldus Hartman.