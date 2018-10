Huizen Hansweert trotseren dijkverzwaring

Hansweert vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier)

"Heel fijn, heel blij en ontzettend opgelucht," zegt Christian van 't Westende op 't nieuws dat ze niet op zoek moet naar een nieuwe woning. In november 2017 kreeg ze te horen dat de dijk moet worden verzwaard en dat haar huis daarvoor misschien wel moest wijken. "Er zijn in het verleden al zoveel woningen afgebroken voor de verbreding van de dijken dat ik bang was dat het weer zou gebeuren."

De dorp ligt tegen de Zeedijk aan daardoor is er maar weinig ruimte voor de versterking. Bij de overgebleven opties wordt de dijk bij het dorp deels naar buiten en naar binnen verhoogd, of worden er damwanden gebruikt om de dijk te versterken.

Calamiteit

Over vijf kilometer lengte voldoet de dijk niet meer aan de norm. De Zeedijk bij Hansweert heeft extra aandacht, omdat in het achterliggende gebied veel mensen wonen en de A58 ligt. De snelweg is een belangrijke vluchtroute bij calamiteiten.

Voor Waterschap Scheldestromen wordt het één van de grootste klussen. Er zijn tientallen miljoenen euro's voor nodig. Tijdens de informatiebijeenkomst kregen inwoners van Hansweert verschillende mogelijkheden gepresenteerd van de dijkverzwaring te zien. In 2021 moeten de werkzaamheden beginnen. In 2023 voldoet de dijk dan weer aan de nieuwste eisen.