Zeeland wordt wakker: bijeenkomst dijk Hansweert, zombies in Vlissingen en wilde katten

Hansweert vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier)

Huizen Hansweert

De huizen aan de Veerweg in Hansweert blijven ondanks de dijkverzwaring staan. Dat bleek gisteravond tijdens de voorlichtingsavond voor inwoners van het dorp. Ruim een jaar hebben de bewoners aan de zeedijk in spanning geleefd of hun woningen niet weg moesten.

generale repetitie the Meltdown (foto: Omroep Zeeland)

Zombies in Vlissingen

Ruim negentig vrijwillige acteurs veranderen komend weekend in zombies. In Vlissingen wordt dan het horrorevenement The Meltdown gehouden. Deze week repeteerden de acteurs voor het laatst.

Kat in de boom (foto: David Pouwer)

'Katten niet terugzetten in natuur'

Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten hebben bezwaar tegen een ontheffing van de Provincie Zeeland die het terugplaatsen van wilde katten mogelijk maakt. Ze zijn bang dat katten grote invloed hebben op vogels en beschermde zoogdieren.

(foto: Ria Brasser)

Het weer:

Veel bewolking en vooral vanochtend soms wat lichte regen of motregen. Vanmiddag overwegend droog en met een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestelijke wind wordt het 16 graden. Ook vanavond, vannacht en morgen vrij veel bewolking. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 11 en morgenmiddag komt het kwik op 13 of 14 graden uit.