Boodschappen worden nog niet overal bezorgd in Zeeland

Boodschappen laten bezorgen

Merijn Nuijten uit Nieuwdorp heeft een drukke baan en wilde haar boodschappen ook laten bezorgen. "Tot januari dit jaar hadden we een buurtsuper met een beperkt assortiment. Je weekboodschappen kan je hier echt niet halen."

Aangezien er de laatste tijd veel reclame wordt gemaakt in de media om je boodschappen thuis te laten bezorgen, wilde Nuijten dat ook weleens proberen. "Maar helaas, geen enkele supermarktketen bezorgt in Nieuwdorp. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Weet je, dan moeten ze er ook geen reclame voor maken."

Het online bestellen van je boodschappen is vrij eenvoudig. Bij de Jumbo in Goes bijvoorbeeld bestellen klanten hun boodschappen via de computer of telefoon. De boodschappen komen dan direct van een distributiecentrum in Den Bosch naar Goes. Daar kunnen mensen de boodschappen, inclusief verse spullen en diepvriesproducten, ophalen of ze thuis laten bezorgen.

Drukke baan

Guus Catsman uit Goes laat al zo'n anderhalf jaar de boodschappen thuis bezorgen en is heel erg positief over het concept. "M'n vrouw en ik hebben allebei een drukke baan en willen daarnaast zoveel mogelijk tijd doorbrengen met onze kinderen. En boodschappen doen hoort daar niet bij. We hebben dus allebei een app. Hiermee bestellen we wekelijks onze boodschappen. Je laat weten wanneer je de boodschappen bezorgd wil hebben en klaar is Kees."

Online boodschappen doen is eigenlijk heel eenvoudig

Op dit moment heeft de Jumbo in de provincie Zeeland twaalf winkels met een Pick Up Point. Negen winkels hebben daarnaast ook een bezorgservice. Jumbo bezorgt nog niet overal in Zeeland aan huis omdat er een maximale rijtijd wordt aangehouden van vijftien minuten vanuit de winkels. Op termijn streeft het bedrijf wel naar totale dekking, maar dat moet wel rendabel zijn en logistiek allemaal goed geregeld worden.

Albert Heijn

Albert Heijn is marktleider op het gebied van boodschappen bezorgen. Bij 86 procent van de Nederlandse huishoudens kunnen al boodschappen worden bezorgd. In Zeeland wordt er alleen bezorgd door enkele Albert Heijn-winkels die gerund worden door een franchisenemer, zoals bijvoorbeeld in Kamperland, Burgh-Haamstede, Bruinisse en Kapelle.

Albert Heijn bezorgservice (foto: ANP)

Het is volgens een woordvoerder van het hoofdkantoor van Albert Heijn overigens wel de bedoeling om de service in de toekomst ook aan te laten bieden door de andere Albert Heijns. "We zijn het aan het uitzoeken. Het lastige is dat op dit moment de leveringen vanuit Rotterdam of Breda gedaan moeten worden en dat is financieel niet haalbaar. Dan zit een bezorger eerst twee uur in de auto voordat hij bij zijn eerste afleveradres is."