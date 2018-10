Bemanning Russisch schip kan weer weken vooruit

De bulk carrier die vastligt in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Russische bulkcarrier Kuzma Minin ligt al sinds 12 mei vast in de Massagoedhaven in Terneuzen. Door de financiële problemen van de rederij zijn haar schepen wereldwijd aan de ketting gelegd. Het overgrote deel van de Russische bemanning is al die tijd niet van boord geweest.

Volgens Gijs Mol van de Internationale Transportarbeidersfederatie is het afwachten wat de schuldeisers gaan doen. Mol is vorige week nog aan boord geweest. Hij trof daar naar eigen zeggen een tevreden bemanning aan in een sfeer die goed was. Ook gaf de bemanning aan dat ze betaald worden.

De autoriteiten kunnen pas ingrijpen als de bemanning zegt dat ze niet betaald worden en er geen proviand meer aan boord is.

