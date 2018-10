Kerkhove toont goede vorm ook in Oslo

Lesley Kerkhove naar kwartfinale in Oslo (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove won de eerste set eenvoudig van Shoshyna, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi was gekomen: 6-2. In de tweede set wist de Oekraïnse het Kerkhove een stuk lastiger te maken. Kerkhove keek tegen een 3-0, 4-1 en 5-3 achterstand aan, maar de Schouwse pakte de set toch met 7-5.



In de eerste ronde had de als derde geplaatste Kerkhove gewonnen van de Noorse thuisspeelster Lilly Elida Haseth (6-2 6-4). Daardoor zet de beste Zeeuwse tennisster haar goede vorm van de laatste weken door. Ze won al twee ITF-toernooien (in Lissabon en Clermont-Ferrand) en haalde bij het WTA-toernooi in Hong Kong als qualifier de tweede ronde. Haar tegenstander in de kwartfinale, Paquet (WTA/252), is als zesde geplaatst in Oslo.

Wereldranglijst

Door haar goede vorm is Kerkhove de afgelopen week flink geklommen op de wereldranglijst. Ze stond rond de 260e positie, maar is op de mondiale ranking van deze week de nummer 174. Daardoor is ze al zeker van deelname aan de kwalificaties van de Australian Open. Dat is het eerste Grand Slam-toernooi van 2019, dat in januari wordt gespeeld.