In Ritthem worden oude windmolens fijn gemalen

Bij Demacq Recycling International worden niet alleen wieken van windmolens verwerkt. Ook oude rioolpijpen en het interieur van treinstellen van de NS krijgen er een nieuw leven. "We verwerken het materiaal tot snippers en korrels", zegt Cora Burger mede-oprichter en directrice van het bedrijf. "Die zijn dan weer de grondstof voor nieuwe producten."

Brug in Friesland

Van het materiaal uit Ritthem is al een brug gemaakt in Friesland en een oeverversterking in Almere. "Voor zo'n oeverversterking werd eerst tropisch hardhout gebruikt. Dat heeft een levensduur van vijftien tot twintig jaar", zegt Burger. "De verwachte levensduur van ons materiaal is ongeveer honderd jaar. Veel beter voor het milieu dus."

Demacq heeft sinds een jaar ook een vestiging in Denemarken. "Daar waren ze er al vroeg bij met windmolens", zegt Alla Swets, ook mede-oprichter en directrice van het bedrijf. "Volgend jaar komt de eerste golf van windmolens die vervangen worden, en in 2020 worden dat er nog veel meer. Daar verwachten we veel van."