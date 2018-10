Wees eens eerlijk: ben je blij met je kerstpakket?

(foto: Omroep Zeeland)

Wees 'ns eerlijk: ben je eigenlijk wel blij met wat er in je kerstpakket zit? Of staan de potjes, flesjes en pakjes lekkere dingen nog jaren in je keukenkastje te verstoffen? En hoe vaak gebruikte je dat glimmende gourmetstel van drie jaar geleden en die grappige pastamachine van vorig jaar? Misschien had je toch liever een cadeaubon gehad. Vul nu de Omroep Zeeland-enquête in.

Iedereen

De enquête is er voor iedereen. Dus voor mensen die een kerstpakket krijgen als werknemer, of als vrijwilliger. Ook voor mensen die zelf niets krijgen, maar die wel een partner hebben die ieder jaar met een grote doos thuis komt om die onder de kerstboom open te maken. Zelfs als je nooit een kerstpakket krijgt, kun je er een mening over hebben en ook dan zijn er enkele vragen voor jou.

Zeeuwse producten in kerstpakket (foto: Omroep Zeeland)

Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, dat is waar. En waarschijnlijk zullen er ook mensen zijn die het gebaar belangrijker vinden dan wat er aan waardevols in die doos zit. Maar met de uitkomsten van de enquête kunnen werkgevers toch hun voordeel doen. Want er wordt ook gevraagd naar wat je graag verbeterd wil zien. Bijvoorbeeld meer Zeeuwse producten, of een cadeaubon in plaats van een pakket, of wat meer duurzame cadeaus.

