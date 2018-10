Vlissingse wethouder aangeslagen door felle reacties op vliegertweet

Wethouder Reijnierse was afgelopen zaterdag aanwezig bij een kunstmanifestatie met vliegers op het Vlissingse strand. Organisator RuimteCAESUUR verwees bij de manifestatie naar de recordpoging vliegeren in Gaza in 2010, georganiseerd door een Palestijnse vluchtelingenorganisatie. "Daar gebruikten mensen in Gaza het vliegeren als een vrolijk politiek statement van protest, af en toe afgewisseld met een poging tot daadwerkelijk verzet", aldus RuimteCAESUUR.

De tweet van Rens Reijnierse (foto: Rens Reijnierse)

Reijnierse had een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de manifestatie en sprak op Twitter over een 'prachtige herfstdag in Vlissingen, geen wind, dus de vliegers vliegen niet. Project voor Palestina toch geslaagd'. Oppositiepartij POV in de Vlissingse gemeenteraad reageerde fel op deze uitlatingen van Reijnierse. 'Volstrekt ongepast, volstrekt verwerpelijk en volstrekt onacceptabel', schreef POV-fractievoorzitter Pim Kraan in een brief aan het college.

Volgens de POV was de kunstmanifestatie antisemitisch omdat er verschillende anti-Israëlische afbeeldingen op de vliegers staan. Zo zou een vogel op één van de vlaggen rechtstreeks zijn afgeleid van een nazi-symbool.

Excuses voor tweet

Ook op sociale media barstte er een storm van kritiek los in de richting van de wethouder. Die bood op Twitter zijn excuses aan en verwijderde zijn gewraakte opmerking over de manifestatie. De heftige reacties zijn Reijnierse niet in de koude kleren zitten. De wethouder wil niet reageren voor de camera.

Raadslid Vlissingen, Rens Reijnierse (foto: Gemeente Vlissingen)

Organisator Hans Overvliet van RuimteCAESUUR is woest over de beschuldiging van de POV, dat zijn kunstmanifestatie een antisemitisch karakter zou hebben. "Die man (Pim Kraan - redactie) was er niet eens bij en hij weet totaal niet wat de verschillende kunstenaars bedoelen met hun uitingen."

Vagina van kunstenares

Op één van de vliegers zou een ontploffing te zien zijn, die dus anti-Israël zou zijn. Maar volgens Overvliet gaat het om iets heel anders: "Dat is de vagina van een Pakistaanse kunstenares. Die vrouw is verkracht en mag daar in dat land niet over zeggen. Het is haar protest daartegen. Die man moet zich eerst maar eens verdiepen in wat de uitingen behelzen voordat hij wat gaat roepen."

Mede-organisator POV-lid

Saillant detail is dat één van de organisatoren van de kunstmanifestatie, Leon Riekwell, zelf lid is van oppositiepartij POV. Riekwell stond begin dit jaar op de kieslijst voor de POV voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hij ontkent met klem dat de manifestatie een antisemitisch karakter zou hebben gehad. Hij zegt 'zeer boos' te zijn over de actie van POV-fractievoorzitter Kraan. Leon Riekwell wil net als de andere betrokkenen in het verhaal niet voor camera of microfoon reageren.