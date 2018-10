'Ik hang de pakken melk nog aan de deur'

De vader van Koens was broodbezorger en hij ging dan ook regelmatig mee met z'n vader om in de Zak van Zuid-Beveland al het brood te bezorgen. Op een gegeven moment werd zijn vader benaderd door de SRV om met een rijdende winkel de boer op te gaan. "Het is dus eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten. En ik vond het geweldig." Toen zijn vader stopte heeft hij het stokje overgenomen.

Als je al zo lang dit werk doet bouw je wel een band op met je klanten." Wim Koens - ondernemer

Zijn werkterrein is de Zak van Zuid-Beveland. "Ik kom van Ellewoutsdijk tot 's-Heer Arendskerke en heb elke dag m'n vaste route. Maar daarnaast ben ik ook altijd rondom hetzelfde tijdstip op dezelfde plek. M'n klanten hechten daar waarde aan en ze weten dan waar ze aan toe zijn." Hij heeft in elk dorp z'n vaste klanten en die kent hij ook allemaal. "Het is nog net niet zo dat ik alle pincodes ken, maar als je al zo lang dit werk doet bouw je een band op met je klanten. Het gaat namelijk ook om het sociale contact."

Ik zou gek worden

Dat is ook de reden dat hij geen winkel heeft. "Ik moet er niet aan denken, hele dagen tussen vier muren. Ik zou gek worden. Nee hoor, ik heb nu een bepaalde vrijheid, heb veel meer contact met klanten en zit elke dag achter het stuur en rij door één van de mooiste stukjes van Zeeland."

SRV is in 1966 ontstaan uit de samenwerking van een aantal groothandels die door heel Nederland voornamelijk leverden aan de melkhandel. De naam staat voor 'Samen Rationeel Verkopen'. Later bedacht men dat het ging om de eerste drie medeklinkers uit het woord 'SeRVice'. Het concept van de rijdende supermarkt is bedacht door de latere Philips-topman Cor Boonstra toen hij verkoopleider was bij de Zuivel Handel Maatschappij. Later werd SRV een verkoopformule met folders, spaarmunten en spaarzegels, eigen merken, dagblad- en zelfs tv-reclame. De SRV-formule werd in 1995 opgeheven. Het Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel kwam daarna met de formule 'Springer & Partners' voor rijdende winkels. Anno 2016 waren er nog circa 200 rijdende winkels in Nederland.

Koens heeft weinig concurrentie van de grote supermarktketens en dat heeft volgens hem te maken met de wijze waarop hij werkt. "Het gaat bij mij niet alleen om het verkopen van zoveel mogelijk producten. Het gaat om ook om een stukje extra service. Ik weet over 't algemeen wat m'n klanten nodig hebben. Ze geven een briefje of sturen een berichtje. En als ze niet thuis zijn hang ik het aan de deur of zet het in de schuur.

Bezorgdienst

Ook maakt hij zich nog geen zorgen over het feit dat het online boodschappen doen steeds populairder wordt. "Ik kom de autootjes wel eens tegen, maar ik merk het nog niet aan m'n omzet." Daarnaast heeft hij het idee dat zijn klanten niet het type mensen zijn die online hun boodschappen gaan doen. "Het zijn over het algemeen wat oudere mensen en die willen gewoon weten wat ze kopen."

SRV-man hangt boodschappen aan de deur (foto: Omroep Zeeland)

Koens heeft geen opvolging, maar daar heeft hij vrede mee. "Mijn kinderen hebben ervoor gekozen om iets anders te gaan doen. En dat is prima. Ik heb altijd tegen ze gezegd dat ze iets moeten gaan doen wat ze leuk vinden en daar steun ik ze in. Het betekent wel dat wanneer ik stop de rijdende winkel verkocht zal worden." Koens vindt het wel jammer dat er dan waarschijnlijk ook een einde komt aan het tijdperk van de rijdende winkels in Zeeland.

Ik ben vooral te horen

"Maar zijn klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Koens: "Voorlopig denk ik nog niet aan stoppen. Ik vind m'n werk veel te leuk. Dus als het aan mij ligt ben ik de komende jaren nog vaak te zien op alle dorpen in de Zak, maar vooral te horen, hahaha."

