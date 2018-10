Afval vissen uit Vlissingse haven: van bierflesjes tot dode haai

De studenten hebben de haven grondig schoongemaakt. Zwaar afval werd van de bodem geschept en het drijvend afval werd uit het water gehaald. Verder hebben studenten troep op de kant opgeruimd. Al het afval is in een container verzameld.

Gewurgd

Een bijzondere vondst door de studenten was een dode haai, gewurgd door het plastic. "Je ziet eigenlijk wel waarvoor je het doet. Dit verwacht je niet", vertelt HZ-student Maarten van Toorn.

Dode haai bij het opruimen van afval in de binnenhaven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ingrid de Vries, begeleider van het project en docent circulaire economie wil de leerlingen meegeven dat zij een verandering kunnen brengen als ze dat willen. "Het probleem is ook lokaal, zo ook in de binnenhaven van Vlissingen. Daarom is het zo belangrijk dat er lokaal actie wordt ondernomen, zegt De Vries. "Wij zeggen vaak 'Think global, act local!'"

Gezamenlijke actie

De activiteit is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Vlissingen, Amels, Doe mee, Verlos de Zee en Fishing for Litter. Het evenement is onderdeel van een speciale actieweek waarbij de gemeente Vlissingen aandacht vraagt voor vervuiling.

Later deze week komt er een vervolg, dan gaat de HZ weer met studenten de haven in voor een tweede schoonmaak.