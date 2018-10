Deel dit artikel:













Graven voor het Kapitein Rooiboskanaal begonnen

Het 'Kapitein Rooiboskanaal' bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen wordt al een beetje zichtbaar. Want het graven is begonnen. Het kortste kanaal van Nederland zal maar enkele jaren gebruikt worden, wordt in totaal slechts 280 meter lang, maar de scheepvaart is er blij mee.

Graven in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Het kanaaltje is bedoeld om zolang mogelijk de binnenvaart en de kleine zeevaart via een omweg naar de Middensluis te laten varen. Omdat de huidige doorvaart naar de Middensluis gebruikt zal worden voor de bouw van de veel grotere Nieuwe Sluis. Met behulp van de kleine bypass kan de Middensluis minstens twee jaar langer in gebruik blijven, tot opluchting van de scheepvaart, die bang was dat de bouw van de nieuwe sluis tot opstoppingen zou leiden bij de resterende sluizen. Zo wordt het Kapitein Rooibos Het nieuwe kanaaltje stond tot voor kort naamloos op de bouwtekeningen. Op initiatief van Omroep Zeeland hebben de sluisbouwers besloten een oproep te doen aan het publiek om er een naam voor te bedenken. Daar rolde de hoofdpersoon uit van het liedje Kapitein Rooibos van de Terneuzense band De Lamaketta's. Twee inwoners van de binnenstad kwamen met prijswinnende suggestie. En de zanger in kwestie, Maikel Harte, was onmiddellijk enthousiast over de vernoeming.