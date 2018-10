Arduin voldoet deels aan eisen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Arduin heeft twee cliënten overgeplaatst, een derde is onderzocht. (foto: OZ)

De Inspectie had Arduin opgedragen om deze stappen te zetten. Verder moet de zorginstelling tekortkomingen in het behandelcentrum in Aagtekerke wegnemen. Het gaat om de aanstelling van een deskundige zorgverlener en de kwaliteit en veiligheid verbeteren. Daar heeft de stichting nog tot 21 november de tijd voor.

Geen nieuwe cliënten

Tot die tijd mag deze locatie geen nieuwe cliënten aannemen. De inspecteurs hebben ook voor de rest van de organisatie van Arduin zorgen over de kwaliteit en veiligheid. Daarover zijn gesprekken gaande en de situatie wordt intensief gevolgd. Waar nodig worden maatregelen opgelegd.

De problemen bij de gehandicaptenorganisatie werden in september landelijk nieuws. Toen werd duidelijk dat de helft van de cliënten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moest vertrekken bij de locatie in Aagtekerke, omdat hen onvoldoende zorg geboden werd. De inspectie sprak van 'ernstige tekortkomingen' in het behandelcentrum waar een deel van de cliënten gedwongen zijn opgenomen.

