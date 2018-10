Wethouder Vlissingen: imagoschade door marinierscijfers

Mariniers oefenen op het Vlissingse strand in 2013. (foto: Foto Evert-Jan Daniels/ANP)

Volgens onderzoek van RTV Utrecht zal twee derde van de mariniers het Korps verlaten als hun kazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist. RTV Utrecht heeft in een WOB-verzoek de exacte cijfers opgevraagd uit een onderzoek van Defensie naar de verhuisbereidheid. Daaruit blijkt hoe groot de onvrede op dit moment is.

Maar volgens de Vlissingse wethouder Albert Vader is die onvrede te vinden bij alle onderdelen van defensie. De onvrede ook nu wéér toespitsen op Vlissingen, is niet fair, vindt de wethouder. Volgens Vader is het beslist niet zo dat de mariniers per definitie niet naar Vlissingen willen verhuizen:

Vanwege de aanhoudende berichten zitten burgemeester en wethouders van Vlissingen deze dagen vaak in Den Haag. "Wij spreken op dit moment veel met Kamerleden om antwoorden te geven op vragen." Vlissingen krijgt van Kamerleden nog steeds veel vragen over onder meer de vervuiling van het terrein, risico's en over bijvoorbeeld de infrastructuur; de wegen van en naar de kazerne, hoewel die informatie volgens de wethouder al jarenlang bekend is en er goede afspraken liggen.

Suggesties storen wethouder

Vader stoort zich met name aan suggestie alsof Zeeland zijn afspraken niet nakomt, met betrekking tot het beschikbaar stellen van de grond voor de marinierskazerne. "Maar twee stukjes waren in handen van het Rijk zelf. Die kunnen wij natuurlijk niet beschikbaar stellen. Die heeft het ministerie van Defensie zelf moeten aankopen. Dan is het van: Zeeland komt zijn afspraken niet na. Onzin natuurlijk, maar je moet die verhalen wel iedere keer rechtzetten."

Imagoschade door geroeptoeter

De aanhoudende vragen en negatieve verhalen - "Geroeptoeter", vindt Vader - leveren zo langzamerhand grote imagoschade voor Zeeland op. "Mariniers en vakbonden beamen dat het niet om Vlissingen gaat, en dat ze ook zouden protesteren als ze naar een andere plek in Nederland zouden moeten verhuizen."

De Vlissingse wethouder geeft aan dat het voor Zeeland nu onderhand écht vervelend wordt als de mariniers daarbij ieder keer de naam van Vlissingen laten vallen.

