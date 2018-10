Deel dit artikel:













Drugs gevonden: pand Aardenburg gesloten

Een pand aan de Boelaertsstraat in Aardenburg is vandaag op last van de burgemeester Marga Vermue van Sluis gesloten. In de woning is een hoeveelheid softdrugs gevonden.

In Aardeburg werd softdrugs aangetroffen (foto: OZ) Overlast De sluiting moet er voor zorgen dat de handel in drugs en de criminaliteit vermindert. Ook moet het de overlast tegengaan. In Aardenburg een "handelshoeveelheid" softdrugs gevonden.



Een burgemeester mag op grond van artikel 13b van de Opiumwet panden sluiten als er drugshandel wordt geconstateerd.