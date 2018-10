Coach Oemoemenoe gelooft nog in kampioenspoule

Montgomery wist voorafgaand aan zijn Middelburgse rugbyavontuur dat de verwachtingen hooggespannen waren. Oemoemenoe behoorde de laatste twee jaar immers tot de beste zes ploegen van het land en kroonde zich tweemaal op rij tot Zeeuws sportploeg van het jaar. Van paniek is na 'slechts' één zege in vijf duels allerminst sprake, benadrukt hij. "Het niveau van het Nederlandse rugby is hoger dan ik had verwacht en Oemoemenoe kan nog stappen maken."

De zege tegen staartploeg Waterland heeft de ploeg goed gedaan. Ook de spelers hebben er nog alle vertrouwen in dat de kampioenspoule wordt gehaald onder leiding van de nieuwe trainer.

Ranglijst

Oemoemenoe staat na vijf duels negende, met zes punten. Zaterdag krijgen de Middelburgers een nieuwe kans om te stijgen op de ranglijst, thuis tegen Ascrum.